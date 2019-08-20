"Мы должны помочь Михайличенко": Ребров - о смене тренера в Динамо

Новости спорта:Специалист поделился впечатлениями о назначении нового тренера киевского "Динамо".

Экс-наставник киевского «Динамо» Сергей Ребров, возглавляющий сейчас венгерский «Ференцварош», прокомментировал смену главного тренера в своем бывшем клубе. На прошлой неделе Александра Хацкевича у руля «бело-синих» сменил Алексей Михайличенко.

«Это решение президента клуба. Только он и вправе принимать подобные решения. А все мы, кому небезразлично киевское «Динамо», должны принять эту смену тренера и помочь новому наставнику тем, что в наших силах.

Задача выступать в Лиге чемпионов стоит перед киевским «Динамо» постоянно, в каждом сезоне, и ситуация, когда за три года эта задача не была выполнена, наверное, и привела президента клуба к решению о смене тренера.

В ближайшее время у «Динамо» не будет матчей уровня Лиги чемпионов, не будет матчей с «Шахтером», и этот период команда должна использовать для того, чтобы найти, наладить свою игру под руководством нового главного тренера. Я буду точно так же болеть и переживать за «Динамо», как и при предыдущем тренерском штабе, и хочу пожелать только удачи как Алексею Александровичу, так и футболистам команды, которые действительно оказались в непростой ситуации. А болельщикам «Динамо» хочу пожелать терпения — я прекрасно понимаю, что они ждут от команды несколько иных результатов, нежели те, что есть сейчас», — сказал Ребров.