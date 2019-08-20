Кто быстрее?: Роналду посоревновался с сыном в скорости

Новости спорта:Звездный португалец активно восстанавливается после травмы.

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду начал тренировки после травмы, полученной в одном из товарищеских матчей.

Опытный португалец занимается по индивидуальной программе с тренером. Несмотря на недавнее повреждение, 34-летний форвард отлично бьет по воротам и демонстрирует невероятные скоростные качества.

Своего звездного отца поддержал и 9-летний Криштиану Роналду-младший, который вот-вот сможет посоревноваться в скорости со своим родителем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Working hard on my recovery with a special training partner!! Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 17 Авг 2019 в 6:01 PDT

"Усердно работаю над восстановлением вместе с особенным спарринг-партнером", - написал Роналду в своем Instagram.