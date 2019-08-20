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Кто быстрее?: Роналду посоревновался с сыном в скорости

Кто быстрее?: Роналду посоревновался с сыном в скорости
09:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Звездный португалец активно восстанавливается после травмы.

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду начал тренировки после травмы, полученной в одном из товарищеских матчей.

Опытный португалец занимается по индивидуальной программе с тренером. Несмотря на недавнее повреждение, 34-летний форвард отлично бьет по воротам и демонстрирует невероятные скоростные качества.

Своего звездного отца поддержал и 9-летний Криштиану Роналду-младший, который вот-вот сможет посоревноваться в скорости со своим родителем.

 
 
 
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Working hard on my recovery with a special training partner!!

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

"Усердно работаю над восстановлением вместе с особенным спарринг-партнером", - написал Роналду в своем Instagram.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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