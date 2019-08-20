Кто быстрее?: Роналду посоревновался с сыном в скорости

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду начал тренировки после травмы, полученной в одном из товарищеских матчей.
Опытный португалец занимается по индивидуальной программе с тренером. Несмотря на недавнее повреждение, 34-летний форвард отлично бьет по воротам и демонстрирует невероятные скоростные качества.
Своего звездного отца поддержал и 9-летний Криштиану Роналду-младший, который вот-вот сможет посоревноваться в скорости со своим родителем.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Working hard on my recovery with a special training partner!!
"Усердно работаю над восстановлением вместе с особенным спарринг-партнером", - написал Роналду в своем Instagram.