Сульшер подтвердил уход Санчеса из МЮ

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10:09 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Алексис Санчес может покинуть клуб в ближайшее время

Вингер Манчестер Юнайтед Алексис Санчес может покинуть клуб в ближайшее время, и главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер не намерен этого скрывать.

По итогам вчерашнего матча с Вулверхэмптоном (1:1) норвежец отметил, что к чилийцу имеется интерес других клубов, который может вылиться в сделку до закрытия трансферного окна.

«Еще есть несколько недель [до конца трансферного периода], есть шанс. Некоторые клубы высказали интерес к Алексису, так что посмотрим. Пока больше нечего добавить», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

Вчера портал авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщал, что Санчес готовится к прохождению медобследования в миланском Интере, куда тот может перебраться на правах аренды с правом последующего выкупа.

В прошлом сезоне Санчес забил только 2 гола в 27 матчах за Красных дьяволов во всех турнирах.

Ранее манкунианцы продали в Интер нападающего Ромелу Лукаку, за трансфер которого итальянская сторона заплатила порядка 80 миллионов евро.

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Алексис Санчес, Футбол, АПЛ, МЮ, Новости футбола.
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