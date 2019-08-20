Милан хочет арендовать летнего новичка Реала

Новости спорта:Лука Йович может на правах аренды перейти в Милан.

Нападающий Реала Лука Йович может перейти в Милан на правах аренды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Клубы ведут переговоры о потенциальном переходе на Сан-Сиро форварда Мариано Диаса, но также рассматривают и вариант с потенциальной арендой серба.

На такой шаг Королевский клуб может пойти из-за переизбытка нападающих, а также потенциального недостатка игрового времени у летнего новичка.

Йович присоединился к Галактикос нынешним летом за сумму порядка 60 миллионов евро и уже дебютировал за команду в чемпионате Испании, выйдя на замену в матче первого тура Примеры против Сельты (3:1).

Милан и Реал нынешним летом укрепили свои отношения через трансфер в итальянский чемпионат защитника Тео Эрнандеса, который обошелся россонери в 20 миллионов евро.

В случае перехода в Милан форвард присоединится к нападающему Рафаэлю Леау, которого клуб нынешним летом купил у Лилля за 35 миллионов евро. Также Милан подписал защитника Фламенго Лео Дуарте с двумя хавбеками Эмполи Исмаэлем Беннасером и Раде Круничем.

В новом сезоне команда Марко Джампаоло стартует 25 августа выездным матчем против Удинезе.