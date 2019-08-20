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Девич: Имел разные предложения, но чувствовал, что пора возвращаться домой

Девич: Имел разные предложения, но чувствовал, что пора возвращаться домой
13:28 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта:Марко Девич прокомментировал переход в сербский клуб.

Форвард «Вождоваца» Марко Девич прокомментировал переход в сербский клуб.

«Конечно, самая главная мотивация возвращения в Сербию – семья. Имел разные предложения, но чувствовал, что пора возвращаться домой. Счастлив, что перешел в «Вождовац» – это один из лучших клубов Сербии. Здесь все едины, из этого клуба я и уехал за границу.

Постепенно знакомлюсь с командой, ожидаю скорой адаптации. Хочу помочь молодежи развиваться правильно. Всегда готов дать совет или как-то помочь. Хочу быть примером на поле и вне его. Хочу, чтобы мы вместе добились лучших результатов. Не терпится сыграть на домашней арене.

Официально: Девич нашел новую команду

Сейчас в клубе феноменальные условия. Стадион только остался почти прежним, когда я покинул его в 2004-м», – сказал Девич.

Напомним, в 2008-м Девич стал гражданином Украины.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Марко Девич, ФК Вождовац.
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