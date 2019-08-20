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Стартовала продажа билетов на матч сборных Украины и Нигерии

Стартовала продажа билетов на матч сборных Украины и Нигерии
13:57 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Встреча состоится в Днепре 10 сентября.

Украинская ассоциация футбола на официальном сайте объявила о старте продаж билетов на контрольный матч между сборными Украины и Нигерии.

Самый дешевый билет обойдется желающим в 80 гривен, самый дорогой — в 400. Продажа осуществляется через портал ticketsbox.com.

Встреча состоится в Днепре 10 сентября в 21:30. За три дня до того команда Андрея Шевченко сыграет на выезде с Литвой в рамках квалификации на чемпионат Европы 2020 года.

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Ранее был обнародован список из 24 футболистов, которых Шевченко может задействовать в предстоящих матчах.

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Сборная Украины, Футбол, Сборная Нигерии, Евро-2020, Новости футбола.
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