Франк Рибери определился с клубом, где продолжит карьеру

Новости спорта:Звездный французский полузащитник Франк Рибери вероятнее всего продолжит карьеру в Серии А.

По информации Sky Sport, полузащитник Франк Рибери почти наверняка продолжит карьеру в «Фиорентине».

Контракт с французским футболистом будет подписан до лета 2021 года. В настоящее время Рибери является свободным агентом, поэтому достанется итальянскому клубу бесплатно. Ожидается, что уже завтра 36-летний француз пройдет медосмотр в тосканском клубе.

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла так прокомментировал возможный приход в свою команду Рибери: «Мне нужны продуктивные футболисты. Если это громкие имена, это даже лучше. Я считаю, Рибери подходит под это описание. Буду очень благодарен руководству, если они смогут привлечь такого игрока с отличным послужным списком».

Добавим, что Франк Рибери последние 12 лет провел в «Баварии», отыграв в составе немецкой команды более 250 матчей.

Франк Рибери в основном играет на позиции вингера, преимущественно с левой стороны, и известен своей скоростью, энергией и высокой точностью передач. Рибери — быстрый, ловкий и отличный дриблер, который превосходно контролирует мяч у своих ног. Считается одним из лучших футболистов современности, а также одним из самых выдающихся футболистов в истории французского футбола. Лидер сборной Франции, Зинедин Зидан, назвал Рибери «жемчужиной французского футбола».