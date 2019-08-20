Игорь Суркис: Брюгге - сильная команда, но Динамо должно было их проходить

Новости спорта:Руководитель киевского Динамо Игорь Суркис поделился своим мнением о выступлении его команды в Лиге чемпионов.

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, почему принял решение уволить с поста главного тренера Александра Хацкевича. Напомним, что после поражения в выездном матче с "Брюгге" (0:1) киевляне сыграли в Киеве вничью 3:3 и не смогли пробиться в следующий раунд Лиги чемпионов.

"В ответном матче с "Брюгге" мы забили мяч на пятой минуте, просто дожимать надо было эту команду! Ну если бы команда была физически готова и тактически изучена, то мы бы забили второй и третий мяч. Мы отошли и рассчитывали на то, что поймаем их на контратаке.

Играть на контратаке тоже нужно быть готовыми физически. И быстро выходить из обороны в атаку. А мы не делали ни то, ни другое. Поэтому, больше всего я расстроился этим сезоном. Больше всего расстроился непопаданием в Лигу чемпионов.

Первый сезон Хацкевича - "Янг Бойз". Да, у нас был хороший запас, мы не прошли. Тренеры только начали работать. Я не трогал тренерский штаб дал им поработать. В прошлом году мы не прошли "Аякс", я видел эту силу "Аякса", я понимал, что нам было бы трудно пройти "Аякс. Я видел этот "Аякс", понимал что это - "Аякс". И следил за ними до конца в ЛЧ. И не просто так там раскупили половину игроков. Этот "Брюгге" - сильная европейская команда, но мы по потенциалу и подбору футболистов обязаны были этот "Брюгге" проходить", - сказал Суркис.