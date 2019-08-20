Икарди хочет остаться в Интере и выбрал себе седьмой номер

Новости спорта:Аргентинский форвард Мауро Икарди намерен продолжить свою карьеру в миланском Интере.

Как сообщает Sport Mediaset, нападающий Интера Мауро Икарди попросил футболку с седьмым номером, и клуб удовлетворил его просьбу.

По данным источника, аргентинский футболист готов принять предложение об уходе только от Ювентуса, но если оно не поступит, то игрок хотел бы остаться в команде.

Напомним, ранее Икарди носил футболку с девятым номером, который Интер отдал новичку команды Ромелу Лукаку.

Также стало известно, что форвард отказался от зарплаты в 12 миллионов евро, которую ему предлагали в Монако.