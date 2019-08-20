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Икарди хочет остаться в Интере и выбрал себе седьмой номер

Икарди хочет остаться в Интере и выбрал себе седьмой номер
17:47 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский форвард Мауро Икарди намерен продолжить свою карьеру в миланском Интере.

Как сообщает Sport Mediaset, нападающий Интера Мауро Икарди попросил футболку с седьмым номером, и клуб удовлетворил его просьбу.

По данным источника, аргентинский футболист готов принять предложение об уходе только от Ювентуса, но если оно не поступит, то игрок хотел бы остаться в команде.

Напомним, ранее Икарди носил футболку с девятым номером, который Интер отдал новичку команды Ромелу Лукаку.

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Также стало известно, что форвард отказался от зарплаты в 12 миллионов евро, которую ему предлагали в Монако.

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ФК Интер (Милан), Серия А, Футбол, Чемпионат Италии, Мауро Икарди, Новости футбола.
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