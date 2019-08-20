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Ювентус провел переговоры с Барселоной о трансфере Дембеле

Ювентус провел переговоры с Барселоной о трансфере Дембеле
20:34 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Туринский Ювентус провел проявляет интерес к нападающему каталонской Барселоны Усману Дембеле.

Ювентус в начале этой недели провел переговоры с Барселоной относительно покупки крайнего нападающего Усмана Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, спортивный директор туринцев Фабио Паратичи встречался с представителями каталонцев в понедельник, где обсуждал возможность полноценного трансфера.

Отмечается, что "бьянконери" видят во французском футболисте замену Пауло Дибале, который вскоре может покинуть команду.

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Ранее сообщалось, что Дембеле скрыл травму от Барселоны, чтобы уехать к родственникам в Сенегал.

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ФК Барселона, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Усман Дембеле.
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