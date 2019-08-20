Ювентус провел переговоры с Барселоной о трансфере Дембеле

Ювентус в начале этой недели провел переговоры с Барселоной относительно покупки крайнего нападающего Усмана Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, спортивный директор туринцев Фабио Паратичи встречался с представителями каталонцев в понедельник, где обсуждал возможность полноценного трансфера.
Отмечается, что "бьянконери" видят во французском футболисте замену Пауло Дибале, который вскоре может покинуть команду.
Ранее сообщалось, что Дембеле скрыл травму от Барселоны, чтобы уехать к родственникам в Сенегал.