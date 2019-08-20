Кубок Украины: результаты всех матчей первого предварительного этапа

Новости спорта:Представляем вашему вниманию результаты матчей первого предварительного этапа Кубка Украины по футболу.

В тех поединках, которые свели представителей двух разных групп второй лиги, больше побед одержали представители северо-запада.

"Таврия" - "Реал Фарма" 5:0

Голы: (Макарченко 11, 22; Добровольский 12; Бижко 39; Шарабура 78 пен)

Удаление: 77 (игрок "Реал Фарма")

Изначально эта пара воспринималась как одна из наиболее слабых по составу в первом раунде. "Таврия" и "Реал Фарма" неудачно начали сезон, если не применять слово "провально" по отношению к одесситам. Впрочем, тенденция по отношениюк "фармацевтам" сохранилась и в Бериславе, где они получили пять "сухих" голов.

В концовке гости еще и остались в меньшинстве, что позволило хозяевам вбить последний гвоздь в их вылет из Кубка при помощи пенальти.

"Подолье" - "Полесье" 1:0 (1:0)

Гол: (Зуевич 13)

Мы не ошиблись, когда в анонсе указывали на сильные стороны хозяев и возможную мини-сенсацию в этой паре. "Полесье" второй гостевой поединок кряду провело безидейно в атаке и проиграло со счетом 0:1. Гол Зуевича стал не единственным опасным моментом "Подолья", еще до перерыва подопечные Виталия Костышина могли забивать неоднократно. Второй тайм результат не поменял, так что хмельницкий клуб идет дальше, а житомиряне вынуждены сосредоточиться на чемпионате.

"Калуш" - "ВПК-Агро" 1:0

Гол: (Горбаченко 31)

Благодаря результативному удару до перерыва прошел в следующий этап и "Калуш". Новичок профессионального футбола пропускает немного, но на этот раз и забить не сумел, что стоило ему дальнейшего участия в кубковом соревновании.

"Горняк" - "Чайка" 0:1

Гол: (Волк 26 пен)

В Кривом Роге же случилась сенсация. "Чайка" не просто забила первый свой гол в сезоне, но и сумела удержать на замке собственные ворота, что с соперниками "Горняка" случается очень редко. Геннадий Приходько со своими подопечными теперь не имеет другого выхода, кроме как успешно решить задачу повышения в классе по итогам сезона - график команда себе разгрузила максимально.

"Нива" (Винница) - "Никополь" 5:1

Голы: (Калитов 15; Маляренко И. 40, 58, 70; Подкуйко 90 - Ботвинко 5)

Винницкий коллектив также выиграл впервые в сезоне и сразу же добился разгромного преимущества. Хотя обольщаться не стоит, соперник был откровенно слаб, так что даже быстро открытый счет его не спас от погрома. Тем не менее, хочется поздравить с хет-триком капитана "Нивы" Игоря Маляренко, который весной пережил тяжелую травму, но сумел восстановиться и уже радует местных фанатов.

"Энергия" - "Буковина" 1:4

Голы: (Сивка 60 авт. - Крашневский 4, 44; Сантрапинских 23; Палагнюк 72)

Еще один громкий результат в первом раунде Кубка, который лишил розыгрыш одного из лидеров группы Б. "Буковина" забивает регулярно, однако кто бы мог подумать, что сразу четыре мяча черновчанам удастся отправить в ворота клуб из Новой Каховки? Представители группы Б явно недонастроились на старт кубкового турнира...

"Верес" - "Нива" (Тернополь) 2:1

Голы: (Яременко 17; Солдат 90+2 - Скакун 20)

Один из центральных матчей дня завершился победой хозяев благодаря голу буквально в последней атаке. Игорь Солдат откликнулся на прострел Яременко справа и прошил Механива. Еще в первом тайме сам Яременко открыл счет, но достаточно быстро Скакун ответил своим голом. Любопытно, что еще буквально за несколько минут до решающего мяча, бывший игрок "Ингульца" мог приносить "народному клубу" путевку во второй раунд, но тогда защитник вынес мяч "с ленточки". Как оказалось, просто отстрочил приговор.

"Альянс" - "Ужгород" 2:0

Голы: (Дугиенко 6; Шарай 51)

Уверенно отыграв вторым номером, команда Юрия Ярошенко добилась преимущества в два мяча. В дебюте каждого из таймов хозяева отметились голами, а вот результативный выстрел Шарая обязателен к просмотру! Форвард "Альянса" внешней стороной левой ноги пробросил мяч мимо защитника и ввинтил его в дальний угол.

"Кристалл" - "Диназ" 1:1 по пен 2:4

Голы: (Барладым 42 - Прима 90)

Встреча в Херсоне изначально рассматривалась как битва Давида и Голиафа. Но надо же было такому случиться, что после хорошо проведенного первого тайма и закономерного гола в его концовке, "Кристалл" сбавил обороты. После перерыва хозяева действовали инертно, не сильно стараясь забить второй мяч, за что и поплатились. Прима на последней минуте основного времени воспользовался тем, что защитники не смогли выбить мяч и после серии отскоков мяча в штрафной площадке соперника переправил его в сетку. В серии пенальти все решили два сэйва голкипера "Диназа". Его оппонент справился только с одним ударом, что отдало путевку во второй раунд клубу из Вышгорода. Таким образом, "Диназ" стал вторым новичком профи-уровня, который сумел преодолеть первый кубковый этап, вслед за "Альянсом" из Липовой Долины.