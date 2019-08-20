Скачать
Вторник, 20.08.2019
Сборная Украины по дзюдо назвала состав на ЧМ-2019
Сборная Украины по дзюдо назвала состав на ЧМ-2019
Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Все тренеры Динамо после Лобановского
Все тренеры Динамо после Лобановского

Гиггз: Погба не должен был бить пенальти в игре против Вулверхэмптона

Гиггз: Погба не должен был бить пенальти в игре против Вулверхэмптона
21:14 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Райан Гиггз раскритиковал Поля Погба за незабитый пенальти в ворота "Вулверхэмптона" во втором туре чемпионата Англии по футболу.

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз раскритиковал Поля Погба за незабитый пенальти в ворота "Вулверхэмптона".

"Рэшфорд — это центральный нападающий, который забил гол, забил пенальти в первом матче АПЛ. В следующем матче твоя команда получает еще один пенальти, и ты должен был потребовать его исполнить. У Погба далеко не лучшая статистика по реализации пенальти. Он не забивает каждый свой пенальти. Мне интересно, если Харри Магуайр или Виктор Линделеф заработают пенальти, они тоже сами будут бить?

Я не был удивлен, что к мячу подошел Поль Погба, потому что это внушающий оптимизм игрок. Я просто был удивлен, что тот, кто забил пенальти в предыдущем матче, не исполнил его в следующем. Если бы Маркус промахнулся, это был бы другой разговор. Ну, а так мы говорил, почему Маркус не бил, а бил Погба.

Защитник Арсенала: Возможно, с Ливерпулем будет проще играть, чем с Бернли

Следовало бить Маркусу. Это странно, потому что перед матчем обычно определяется штатный пенальтист, и логично предположить, что это Маркус после гола на прошлой неделе. Если бы я подошел к Рууду Ван Нистелрою, он бы просто сказал мне: "Назад!" И спрятал бы мяч под футболку. У него невозможно было забрать мяч", — цитирует Гиггза Optus Sport.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Футбол, Райан Гиггз, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Мы должны помочь Михайличенко": Ребров - о смене тренера в Динамо
02 Гвоздик назвал свою главную цель в боксе
03 Назван лучший игрок по итогам 4-го тура УПЛ
04 Серена Уильямс назвала лучшую молодую теннисистку мира
05 Ломаченко - Кэмпбелл: назван гонорар британца за бой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь