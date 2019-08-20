Гиггз: Погба не должен был бить пенальти в игре против Вулверхэмптона

Новости спорта:Райан Гиггз раскритиковал Поля Погба за незабитый пенальти в ворота "Вулверхэмптона" во втором туре чемпионата Англии по футболу.

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз раскритиковал Поля Погба за незабитый пенальти в ворота "Вулверхэмптона".

"Рэшфорд — это центральный нападающий, который забил гол, забил пенальти в первом матче АПЛ. В следующем матче твоя команда получает еще один пенальти, и ты должен был потребовать его исполнить. У Погба далеко не лучшая статистика по реализации пенальти. Он не забивает каждый свой пенальти. Мне интересно, если Харри Магуайр или Виктор Линделеф заработают пенальти, они тоже сами будут бить?

Я не был удивлен, что к мячу подошел Поль Погба, потому что это внушающий оптимизм игрок. Я просто был удивлен, что тот, кто забил пенальти в предыдущем матче, не исполнил его в следующем. Если бы Маркус промахнулся, это был бы другой разговор. Ну, а так мы говорил, почему Маркус не бил, а бил Погба.

Следовало бить Маркусу. Это странно, потому что перед матчем обычно определяется штатный пенальтист, и логично предположить, что это Маркус после гола на прошлой неделе. Если бы я подошел к Рууду Ван Нистелрою, он бы просто сказал мне: "Назад!" И спрятал бы мяч под футболку. У него невозможно было забрать мяч", — цитирует Гиггза Optus Sport.