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ПСЖ отреагировал на очередное предложение Барселоны по Неймару

ПСЖ отреагировал на очередное предложение Барселоны по Неймару
09:31 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:"ПСЖ" отклонил первое предложение "Барселоны", которая хотела взять нападающего Неймара в аренду до конца нынешнего сезона.

Как сообщает Marca, каталонский клуб предлагал французской стороне арендовать бразильского игрока с условием его выкупа летом 2020 года за € 150 млн.

Издание отмечает, что "ПСЖ" ждёт улучшенного предложения, так как хочет выручить за 27-летнего футболиста сумму, близкую к € 250 млн. Кроме того, французы хотят получить гарантии от "Барселоны", что через год она будет в состоянии найти средства, чтобы выкупить Неймара.

Ювентус начал переговоры с ПСЖ по трансферу Неймара

"Барселона" уже потратила немалые деньги на нынешнее трансферное окно, заплатив за нападающего Антуана Гризманна около € 118 млн и полузащитника Френки де Йонг примерно € 71 млн. Неймар перешёл в "ПСЖ" из "Барселоны" летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн.

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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