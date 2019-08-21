Переход Коноплянки в Бешикташ на грани срыва

Новости спорта:Стороны не могут урегулировать финальные вопросы.

По информации турецкого журналиста Эртана Сюзгуна, трансфер Евгения Коноплянки в Бешикташ вновь под большим вопросом.

Напомним, Коноплянка сегодня, 21 августа должен был прибыть в Стамбул для завершения перехода в Бешикташ. Вместе с ним также должен был прибыть Дженк Тосун из Эвертона.

В чем причина срыва данного перехода — пока неизвестно. Ранее Бешикташ и Шальке не могли договориться между собой по поводу цены. Однако, на этот раз данный вопрос вроде как был решен, а цена украинского вингера должна была составить 2,5 млн евро.

"Есть сотни вопросов. На данный момент трансфер украинского игрока был прекращен", — заявил в своем Твиттере Сюзгун.