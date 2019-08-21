Монако объявил о подписании нападающего Лестера

Новости спорта:Нападающий Лестера Ислам Слимани перебрался в чемпионат Франции по футболу.

«Монако» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего «Лестер Сити» Ислама Слимани.

По условиям сделки 31-летний алжирский футболист присоединится к монегаскам на правах аренды, рассчитанной на один сезон, с правом последующего выкупа.

«Я очень счастлив присоединиться к «Монако». Это большой клуб, который намерен бороться за первые места в чемпионате Франции и попадание в еврокубки. Я сделаю всё, чтобы помочь команде добиться своих целей», — сказал Слимани.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer le prêt pour une saison, avec option d’achat, d’@slimaniislam en provenance de Leicester. https://t.co/a2awFEzhOH pic.twitter.com/dadWhg8slH — AS Monaco (@AS_Monaco) August 21, 2019

В минувшем сезоне Слимани выступал в составе «Фенербахче» на правах аренды. Форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Турции и забил гол. Также Слимани выступает за национальную команду Алжира с 2012 года. Вместе со сборной нападающий стал победителем Кубка африканских наций в 2019 году.

В «Лестер» Слимани перешёл в 2016 году из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 30,5 млн.