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Бавария намерена расстаться с очередным звездным "ветераном"

Бавария намерена расстаться с очередным звездным "ветераном"
15:13 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий защитник Джером Боатенг близок к тому, чтобы сменить клуб текущим летом.

Джером Боатенг может покинуть "Баварию" летом текущего года, сообщает испанская Marca. Бывший защитник "Манчестер Сити" может стать одним из ключевых игроков, которые оставили клуб перед новым сезоном. Ими стали Арьен Роббен, Матс Хуммельс, Франк Рибери и Рафинья.

Руководство мюнхенского клуба взяло курс на омоложение состава, а также дало согласие на приобретение нескольких новых игроков, что, вероятнее всего, будет означать завершение мюнхенского отрезка карьеры игрока сборной Германии.

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Ранее сообщалось, что Боатенг досрочно завершил турне "Баварии" Audi Summer Tour 2019 по личным причинам. 30-летний футболист вернулся из Хьюстона в Мюнхен и предполагалось, что отъезд игрока ганского происхождения может быть связан с грядущим трансфером.

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ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, Новости футбола, Чемпионат Германии, Джером Боатенг.
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