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Лацио нацелился на форварда Атлетико, который ранее играл в УПЛ

Лацио нацелился на форварда Атлетико, который ранее играл в УПЛ
16:44 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Хорватский нападающий Атлетико Мадрид Никола Калинич может вернуться в итальянскую Серию А.

Римский Лацио заинтересовался нападающим мадридского Атлетико Николой Калиничем, сообщает Marca. Хорват не смог проявить себя должным образом на Ванда Метрополитано.

Бывший нападающий Днепра имеет опыт выступлений в итальянской Серии А. Форвард защищал цвета Фиорентины и Милана.

Калинич перешёл в испанский клуб Атлетико Мадрид 9 августа 2018 года, с которым заключил контракт на три года. За его переход был заплачено около 15 млн евро.

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Ранее сообщалось, что "орлы" проявляют интерес к форварду Гента Роману Яремчуку, который в сезоне 2019/20 уже забил 6 голов.

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ФК Лацио, ФК Атлетико М, Футбол, Никола Калинич, Новости футбола, Роман Яремчук.
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