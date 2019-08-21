Лацио нацелился на форварда Атлетико, который ранее играл в УПЛ

Новости спорта:Хорватский нападающий Атлетико Мадрид Никола Калинич может вернуться в итальянскую Серию А.

Римский Лацио заинтересовался нападающим мадридского Атлетико Николой Калиничем, сообщает Marca. Хорват не смог проявить себя должным образом на Ванда Метрополитано.

Бывший нападающий Днепра имеет опыт выступлений в итальянской Серии А. Форвард защищал цвета Фиорентины и Милана.

Калинич перешёл в испанский клуб Атлетико Мадрид 9 августа 2018 года, с которым заключил контракт на три года. За его переход был заплачено около 15 млн евро.

Ранее сообщалось, что "орлы" проявляют интерес к форварду Гента Роману Яремчуку, который в сезоне 2019/20 уже забил 6 голов.