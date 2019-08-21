"Я счастлив": Рибери прокомментировал переход в Фиорентину

Новости спорта:Бывший футболист мюнхенской Баварии прокомментировал свой переход в Фиорентину.

Вингер Фиорентины Франк Рибери поделился впечатлениями после переезда в Италию.

"Я счастлив. Я здесь вместе с семьей. Я уже разговаривал с представителями клуба и Лукой Тони. Он сказал, что это отличная команда и Флоренция – замечательный город. Также мне нравится итальянский язык", – цитирует Рибери официальный сайт Фиорентины.

Франк Рибери перебрался в Италию после 12 лет в мюнхенской Баварии, с которой выигрывал "требл". Кстати, в Мюнхен француз переезжал вместе с легендой "фиалок" Лукой Тони.

Фиорентина этим летом сменила владельца. Теперь клубом владеет американский бизнесмен Рокко Комиссо.