Рома объявила о переходе защитника Челси

Официальный твиттер Ромы сообщает, что защитник Челси Давиде Дзаппакоста проведет следующий сезон в римской команде на правах аренды.
Benvenuto @DZappacosta
I dettagli https://t.co/FYszdDVhMl#ASRoma pic.twitter.com/KtfaXvTLxm
— AS Roma (@OfficialASRoma) August 21, 2019
Отмечается, что футболист был взят аренду до января 2020 года в возможностью продления договора до июня 2020 года.
В стане "джаллоросси" Дзаппакоста будет выступать под вторым номером.
В минувшем сезоне 27-летний игрок провел 15 поединков в футболке "синих", отличившись двумя ассистами.