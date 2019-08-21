Рома объявила о переходе защитника Челси

Новости спорта:Защитник лондонского Челси Давиде Дзаппакоста перебрался в итальянский чемпионат.

Официальный твиттер Ромы сообщает, что защитник Челси Давиде Дзаппакоста проведет следующий сезон в римской команде на правах аренды.

Отмечается, что футболист был взят аренду до января 2020 года в возможностью продления договора до июня 2020 года.

В стане "джаллоросси" Дзаппакоста будет выступать под вторым номером.

В минувшем сезоне 27-летний игрок провел 15 поединков в футболке "синих", отличившись двумя ассистами.