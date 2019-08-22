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Лидер атаки Барселоны планирует продолжить карьеру в клубе Бкехэма

Лидер атаки Барселоны планирует продолжить карьеру в клубе Бкехэма
14:36 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард сборной Уругвая и каталонской Барселоны Луис Суарес свою карьеру может продолжить в чемпионате США.

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассматривает вариант с переездом за океан.

По информации Mundo Deportivo, 32-летний уругваец готов пополнить ряды "Интер Майами". Клуб, владельцем которого является легендарный Дэвид Бекхэм, планирует дебютировать в MLS в 2020-м году.

Южноамериканец может присоединиться к амбициозному проекту либо ближайшей зимой, либо следующим летом.

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Следует отметить, что нынешний контракт Суареса с каталонцами рассчитан до 30 июня 2021 года, однако игра возрастного форварда во второй части минувшего сезона заставляет руководство "Барсы" подумать о возможном прекращении сотрудничества. Сейчас же страйкер находится в клубном лазарете, где продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра.

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ФК Барселона, Футбол, Луис Суарес, Новости футбола, ФК Интер Майами.
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