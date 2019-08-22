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Хавбек Боруссии Витсель рассказал о несостоявшемся трансфере в Реал

Хавбек Боруссии Витсель рассказал о несостоявшемся трансфере в Реал
15:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Игрок сборной Бельгии и дортмундской Боруссии Аксель Витсель рассказал, как в свое время мог оказаться в мадридском Реале.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель рассказал о несостоявшихся переходах в некоторые топ-клубы Европы.

«Я мог перейти в «Реал», когда команду тренировал Жозе Моуринью, но затем они купили Луку Модрича, так что мой трансфер уже не имел смысла. Незадолго до закрытия трансферного окна со мной связался «Зенит». Я отлично пообщался с представителями клуба и в итоге дал согласие на переход. Я открытый человек и не боялся России.

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Когда мой контракт с «Зенитом» истекал, я хотел перейти в «Ювентус». Я даже прошёл медосмотр, и мне оставалось только подписать соглашение. Я прождал весь день в офисе, а затем «Зенит» сказал мне вернуться. Оглядываясь назад, я думаю, что, возможно, такова была моя судьба. Вероятно, тогда было не время для этого трансфера.

Перед переходом в «Боруссию» со мной сначался связался спортивный директор Микаэль Цорк, а потом главный тренер Люсьен Фавр. У меня были и другие предложения – я мог отправиться в Париж или Манчестер, но я не хотел ждать. Также я почувствовал, что являюсь основным вариантом для «Боруссии». Это очень важно при переходе в новый клуб. После разговора с руководством я решил перейти к ним. «Боруссия» – топ-клуб, а я очень хотел играть за одну из ведущих команд Европы. Возможно, в 29 лет это был мой последний шанс. Я считаю, что принял правильное решение», — цитирует Витселя Goal.com.

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ФК Реал, ФК Боруссия Д, Футбол, Аксель Витсель, Новости футбола.
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