Де Хеа не намерен продлевать контракт с МЮ до зимы

Новости спорта:Испанский вратарь Манчестер Юнайтед Давид де Хеа не спешит продлевать свой контракт с "красными дьяволами".

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа намерен отложить подписание нового контракта с клубом до января, утверждает The Sun. Испанец дал предварительное согласие на продление соглашения, а его зарплата должна вырасти до 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Тем не менее, Де Хеа решил не спешить ставить подписать под новым контрактом из расчета того, каких успехов сможет добиться клуб в течение этого сезона, утверждает издание.

Как известно, вратаря сборной Испании хотели бы видеть в своем составе мадридский "Реал" и французский "ПСЖ".

Напомним, что Де Хеа перешел в "Манчестер Юнайтед" из мадридского "Атлетико" в 2011-м году за рекордную для вратарей сумму в 18,9 миллиона фунтов стерлингов.