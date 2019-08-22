Михайличенко обратился к болельщикам Динамо (Видео)

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко в субботу, 24 августа, вернется к тренерской деятельности в матче 5-го тура чемпионата Украины против донецкого Олимпика.
Украинский специалист попросил болельщиков "бело-синих" прийти на стадион и поддержать команду, несмотря на недавнее непопадание в Лигу чемпионов.
"Сейчас непростое время для нашего Динамо, но мы все были и будем сильны единством, верой в друг друга. Только вместе мы можем добиться результатов. Следующий наш матч с Олимпиком. Нам очень важны ваши внимание и поддержка. Приходите на стадион", - обратился Михайличенко.