ПСЖ рассматривает вариант приглашения нового тренера

Новости спорта:Португальский специалист Жозе Моуриньо может трудоустроиться в Париже.

Как утверждает SoccerLink, руководство ПСЖ недовольно стартом команды в новом сезоне и может вскоре отправить в отставку главного тренера Томаса Тухеля.

По данным источника, парижане рассматривают вариант с приглашением Жозе Моуриньо на должность менеджера. Напомним, что португалец находится без работы с декабря 2018 года.

Отмечается, что Моуриньо поддерживает хорошие отношения со спортивным директором ПСЖ Леонардо, а также контактирует с боссами клуба.

Ранее специалист высказал свое мнение относительно гонки за победу в английской Премьер-лиге в этом сезоне.