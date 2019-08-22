Экс-вратарь Ливерпуля может лишить Лунина возможности закрепиться в Реале

Новости спорта:Испанский вратарь Пепе Рейна может присоединиться к мадридскому Реалу.

Как сообщается AS, мадридский Реал определился с заменой Кейлору Навасу, если тот покинет клуб нынешним летом.

"Галактикос" намерены подписать экс-голкипера сборной Испании Пепе Рейну, ныне выступающего в Милане. Рейну планируют подписать на один сезон, после чего вторым вратарем станет украинец Андрей Лунин.

Ранее стало известно, что Кейлор Навас запросил у руководства Реала трансфер в другой клуб.

Также сообщается, что Реал предлагает ПСЖ Наваса, Бэйла и Хамеса, а также сумму в 100 млн евро за переход Неймара.