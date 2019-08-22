Ряд клубов МЛС претендуют на экс-форварда МЮ и Реала

Нападающий "Вест Хэма" Чичарито может уже этим летом покинуть лондонскую команду. Об этом сообщает Football Insider.
По данным источника, три клуба из MLS готовы вступить в переговоры с мексиканским форвардом. Названия команд не сообщаются.
У Чичарито остался всего один по контракту с "Вест Хэмом", потому вероятно, что лондонцы могу согласиться его отпустить, чтобы через год не терять мексиканца бесплатно.
Напомним, что Чичарито перешел в "Вест Хэм" летом 2017 года. За это время он забил 15 голов в 52 матчах.