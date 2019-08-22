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Четверг, 22.08.2019
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Эспаньол - Заря: видео трансляция матча плей-офф Лиги Европы

Эспаньол - Заря: видео трансляция матча плей-офф Лиги Европы
21:49 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию онлайн-трансляцию поединка квалификации Лиги Европы Эспаньол - Заря.

Сегодня, 22 августа, луганская Заря проведет первый поединок плей-офф раунда Лиги Европы УЕФА. Противостоять украинскому клубу будет каталонский Эспаньол. Поединок состоится в Испании на стадионе "Корнелья-Эль Прат" в пригороде Барселоны.

Эспаньол (Испания) - Заря (Украина)

Составы команд:

Эспаньол: Д. Лопес — Х. Лопес, Л. Лопес, Виллья, Вила — Гранеро, Итурраспе, Дардер — Пуадо, Феррейра, Ву.

Запасные: Прието, Санчес, Мелендо, Эспиноса, Рока, Мартин, Кампусано.

Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко — Кочергин, Леднев, Иванисеня, Лунев — Кабаев, Громов.

Запасные: Махарадзе, Каменюка, Хомченовский, Будковский, Белый, Юрченко, Арвеладзе.

Арбитр встречи — Тобиас Штиллер (Германия).

Ответный поединок Зари и Эспаньола состоится ровно через неделю в Запорожье, 29 августа.

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