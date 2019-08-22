Эспаньол - Заря: составы команд на матч плей-офф Лиги Европы

Новости спорта:Представляем вашему вниманию составы команд на матч квалификации Лиги Европы Эспаньол - Заря.

Сегодня, 22 августа, луганская Заря проведет первый поединок плей-офф раунда Лиги Европы УЕФА. Противостоять украинскому клубу будет каталонский Эспаньол. Вашему вниманию составы играющих команд.

Эспаньол: Д. Лопес — Х. Лопес, Л. Лопес, Виллья, Вила — Гранеро, Итурраспе, Дардер — Пуадо, Феррейра, Ву.

Запасные: Прието, Санчес, Мелендо, Эспиноса, Рока, Мартин, Кампусано.

Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко — Кочергин, Леднев, Иванисеня, Лунев — Кабаев, Громов.

Запасные: Махарадзе, Каменюка, Хомченовский, Будковский, Белый, Юрченко, Арвеладзе.

Тобиас Штилер (Обертсхаузен, Германия) — главный арбитр сегодняшнего матча.

Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

Ответная игра Зари и Эспаньола состоится через неделю в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена", в четверг 29 августа.