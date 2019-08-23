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"Постараемся громко хлопнуть дверью": слова Скрипника после первого матча с Эспаньолом

"Постараемся громко хлопнуть дверью": слова Скрипника после первого матча с Эспаньолом
07:36 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал прошедший поединок Лиги Европы.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поделился своими эмоциями после первого матча квалификационного раунда Лиги Европы, в котором его команда уступила Эспаньолу (1:3).

"Поздравляю Эспаньол с заслуженной победой. Пока у нас были силы, мы старались играть вперед. Забитый гол нас, конечно, обрадовал. Но наши силы не безграничны. Будем стараться дома громко хлопнуть дверью. Очень устали. Непростой перелет впереди, игра чемпионата, а затем ждем в гости Эспаньол".

"До того момента, пока у нас будут шансы бороться, мы, конечно, будем это делать. Из таких результатов можно делать положительный итог. Повторюсь, мы будем бороться".

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"Никто не хочет проигрывать дома. После того, как мы забили, ожидали реакции от соперника. Но следует снова напомнить, что за 27 дней провели 9 поединков. Было видно, что команда устала. То у одного игрока судороги, то у другого. Однако нам льстит то, что Эспаньол в Барселоне не "закрыл" игру. Едем с интригой домой. Два мяча забить тяжело, но мы будем пытаться. Шансы есть", — цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

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Все по теме:

Лига Европы, ФК Заря, Виктор Скрипник, Футбол, ФК Эспаньол, Новости футбола, ЛЕ, Эспаньол - Заря.
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