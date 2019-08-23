"Постараемся громко хлопнуть дверью": слова Скрипника после первого матча с Эспаньолом

Новости спорта:Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал прошедший поединок Лиги Европы.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поделился своими эмоциями после первого матча квалификационного раунда Лиги Европы, в котором его команда уступила Эспаньолу (1:3).

"Поздравляю Эспаньол с заслуженной победой. Пока у нас были силы, мы старались играть вперед. Забитый гол нас, конечно, обрадовал. Но наши силы не безграничны. Будем стараться дома громко хлопнуть дверью. Очень устали. Непростой перелет впереди, игра чемпионата, а затем ждем в гости Эспаньол".

"До того момента, пока у нас будут шансы бороться, мы, конечно, будем это делать. Из таких результатов можно делать положительный итог. Повторюсь, мы будем бороться".

"Никто не хочет проигрывать дома. После того, как мы забили, ожидали реакции от соперника. Но следует снова напомнить, что за 27 дней провели 9 поединков. Было видно, что команда устала. То у одного игрока судороги, то у другого. Однако нам льстит то, что Эспаньол в Барселоне не "закрыл" игру. Едем с интригой домой. Два мяча забить тяжело, но мы будем пытаться. Шансы есть", — цитирует Скрипника официальный сайт Зари.