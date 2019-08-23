Самый знаменитый боец мира примерил футболку Шахтера

Фото с ирландским бойцом в футболке "Шахтёра" подписали словами "Вперёд, Шахтёр".
Известный боец впервые принял участие в рекламной акции украинского футбольного клуба.
Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года. Тогда он уступил российскому чемпиону организации Хабибу Нурмагомедову. В четвёртом раунде Нурмагомедов успешно провёл удушающий приём и заставил оппонента сдаться.
После боя началась массовая драка с участием членов команд бойцов. По итогам оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки. Макгрегор объявлял об уходе из ММА, но затем неоднократно намекал на возвращение в бои.