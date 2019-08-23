Самый знаменитый боец мира примерил футболку Шахтера

Новости спорта:В "Инстаграме" Горняков появилась фотография с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

Фото с ирландским бойцом в футболке "Шахтёра" подписали словами "Вперёд, Шахтёр".

Известный боец впервые принял участие в рекламной акции украинского футбольного клуба.

Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года. Тогда он уступил российскому чемпиону организации Хабибу Нурмагомедову. В четвёртом раунде Нурмагомедов успешно провёл удушающий приём и заставил оппонента сдаться.

После боя началась массовая драка с участием членов команд бойцов. По итогам оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки. Макгрегор объявлял об уходе из ММА, но затем неоднократно намекал на возвращение в бои.