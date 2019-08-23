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Лига Европы: результаты матчей 22 августа

Лига Европы: результаты матчей 22 августа
08:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:В четверг, 22 августа, состоялись первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы.

В футбольной Лиге Европы-2019/20 завершились первые стыковые поединки заключительного этапа квалификации - раунда плей-офф, на кону которого 21 вакантная путевка в групповую стадию турнира.

Как сообщалось ранее, луганская "Заря" в Барселоне проиграла испанскому "Эспаньолу" - 1:3.

Результаты первых матчей раунда плей-офф Лиги Европы:

"Астана" (Казахстан) - БАТЭ (Беларусь) - 3:0

голы: Марин Томасов (23-я минута), Юрий Логвиненко (44), Рунар Сигурьонссон (52, с пенальти);

"Арарат" (Армения) - "Дюделанж" (Люксембург) - 2:1

голы: Маилсон Лима (22), Илья Антонов (90+3) - Данелю Синани (68);

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"Мальме" (Швеция) - "Бней Егуда" (Израиль) - 3:0

голы: Маркус Розенберг (36), Расмус Бенгтссон (40), Оскар Левицки (47);

"Судува" (Литва) - "Ференцварош" (Венгрия) - 0:0;

"Лудогорец" (Болгария) - "Марибор" (Словения) - 0:0;

"Фейеноорд" (Голландия) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - 3:0

голы: Сэм Ларссон (33), Лерой Фер (56, 78);

"Копенгаген" (Дания) - ФК "Рига" (Латвия) - 3:1

голы: Виктор Фишер (18), Пьерос Сотириу (62, с пенальти), Мохаммед Дарами (90+3) - Владимир Камесс (41);

"Легия" (Польша) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 0:0;

АЕК (Греция) - "Трабзонспор" (Турция) - 1:3

голы: Марко Ливая (4) - Кейлеб Экубан (29, 44, 79);

АЗ (Голландия) - "Антверпен" (Бельгия) - 1:1

голы: Майрон Боаду (80) - Дилан Батубинсика (38);

"Гент" (Бельгия) - "Риека" (Хорватия) - 2:1

голы: Лоран Депуатр (57, 71) - Тибор Халилович (40);

ПСВ (Голландия) - "Аполлон" (Кипр) - 3:0

голы: Мохаммед Ихаттарен (47), Коди Гакпо (56), Дензел Дюмфрис (61);

"Страсбург" (Франция) - "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне, Германия) - 1:0

гол: Кевин Зохи (33);

"Стяуа" (Румыния) - "Гимарайнш" (Португалия) - 0:0;

"Брага" (Португалия) - "Спартак" (Москва, Россия) - 1:0

гол: Рикарду Орта (74);

"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Карабах" (Азербайджан) - 3:2

голы: Марк Стеффорд (40), Шейн Лейвери (45+1, 75) - Файсал Реррас (15), Магае Гэе (90+2, с пенальти);

"Селтик" (Шотландия) - АИК (Швеция) - 2:0

голы: Джеймс Форрест (48), Одсонн Эдуар (73);

"Эспаньол" (Испания) - "Заря" (Луганск, Украина) - 3:1

голы: Факундо Феррейра (58), Хави Лопес (79), Матиас Варгас (81) - Владислав Кочергин (38);

"Партизан" (Сербия) - "Мольде" (Норвегия) - 2:1

голы: Сейдуба Сума (45+1), Зоран Тошич (84) - Мати Болли (44);

"Слован" (Словакия) - ПАОК (Греция) - 1:0

гол: Миенти Абена (90+4);

"Торино" (Италия) - "Вулверхэмптон" (Англия) - 2:3

голы: Лоренцо Де Сильвестри (61), Андреа Белотти (89) - Бремер (43 - автогол), Діогу Жота (59), Рауль Хименес (72).

Ответные поединки раунда плей-офф пройдут 29 августа.

Победители противостояний заключительной стадии квалификации по сумме двух матчей станут участниками группового турнира Лиги Европы. Жеребьевка состоится 30 августа в Монако.

Напомним, в основной сетке Лиги Европы УЕФА выступят серебряный и бронзовый призеры чемпионата Украины киевское "Динамо" и "Александрия".

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол, ФК Эспаньол, Новости футбола, ЛЕ, Эспаньол - Заря.
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