В Бешикташе использовали Коноплянку для отвлекающего маневра

Новости спорта:Турецкий журналист сообщил, что слухи о трансфере украинца должны были отвлекать прессу.

Известный турецкий журналист Сердар Саридаг рассказал о том, как Бешикташ вел переговоры о трансфере вингера Тоттенхэма Жоржа-Кевина Н'Куду, который на днях присоединился к стамбульскому клубу вместо Евгения Коноплянки.

Как сообщает источник, слухи о возможном подписании украинского хавбека Шальке являлись лишь отвлекающим маневром. Так как трансфер 24-летнего француза был приоритетным вариантом для Бешикташа, руководство турецкого клуба не хотело, чтобы переход Н'Куду сорвался.

"Бешикташ был заинтересовал в приобретении Н'куду еще прошлым летом. Новый тренер также был заинтересован в услугах этого футболиста. Но как сделать так, чтобы пресса не знала об этом интересе и писала о других переходах? Ответ прост: Коноплянка. Он должен был отвлекать прессу.

Боссы Бешикташа знали, что украинец не согласится получать меньшую зарлату, чем в Шальке. Если бы он вдруг согласился, то его бы подписали. Но настоящей трансферной целью Бешикташа был именно Н'куду", - написал Сердар в своем Twitter.