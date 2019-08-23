Таблица коэффициентов УЕФА: Турция догоняет Украину

Новости спорта:Результаты футбольных матчей квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы ухудшили положение Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

Украина, как и ранее, занимает 9 место, однако Турции (10 место) удалось сократить отставание благодаря успешной игре “Трабзонспора”, одолевшего на выезде АЕК (3:1) в квалификации Лиги Европы, а Бельгии (8 место) — увеличить отрыв.

На этой неделе в еврокубках выступал только один представитель Украины — луганский футбольный клуб “Заря”, который вчера потерпел гостевое поражение от “Эспаньола” (1:3).

“Мариуполь” нынешний еврокубковый сезон для себя уже закончил после встреч с АЗ (0:0, 0:4), а киевское “Динамо” и “Александрия” готовятся к выступлениям на групповой стадии Лиги Европы.

“Шахтер” благодаря чемпионскому титулу в УПЛ получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Серьезный скачок в таблице коэффициентов сделала Бельгия - если неделю назад она опережала Украину на 1,500 баллов, то сейчас ее отрыв увеличился до 2,000 баллов.

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 23 августа 2019 года

1. Испания — 86,355 очка

2. Англия - 74,891

3. Германия - 58,927

4. Италия - 58,510

5. Франция - 50,248

6. Россия - 42,716

7. Португалия - 41,649

8. Бельгия - 32,600

9. Украина - 30,600

10. Турция - 30,400