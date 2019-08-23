Скачать
Пятница, 23.08.2019
Заря забила чудо-гол в Барселоне (Видео)
Заря забила чудо-гол в Барселоне (Видео)
Самый знаменитый боец мира примерил футболку Шахтера
Самый знаменитый боец мира примерил футболку Шахтера
Футбол: где и когда смотреть матчи 5-го тура чемпионата Украины
Футбол: где и когда смотреть матчи 5-го тура чемпионата Украины
Геннадий Головкин - Сергей Деревянченко: слова перед боем
Геннадий Головкин - Сергей Деревянченко: слова перед боем

Таблица коэффициентов УЕФА: Турция догоняет Украину

Таблица коэффициентов УЕФА: Турция догоняет Украину
11:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Результаты футбольных матчей квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы ухудшили положение Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

Украина, как и ранее, занимает 9 место, однако Турции (10 место) удалось сократить отставание благодаря успешной игре “Трабзонспора”, одолевшего на выезде АЕК (3:1) в квалификации Лиги Европы, а Бельгии (8 место) — увеличить отрыв.

На этой неделе в еврокубках выступал только один представитель Украины — луганский футбольный клуб “Заря”, который вчера потерпел гостевое поражение от “Эспаньола” (1:3).

“Мариуполь” нынешний еврокубковый сезон для себя уже закончил после встреч с АЗ (0:0, 0:4), а киевское “Динамо” и “Александрия” готовятся к выступлениям на групповой стадии Лиги Европы.

Заря забила чудо-гол в Барселоне (Видео)

“Шахтер” благодаря чемпионскому титулу в УПЛ получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Серьезный скачок в таблице коэффициентов сделала Бельгия - если неделю назад она опережала Украину на 1,500 баллов, то сейчас ее отрыв увеличился до 2,000 баллов.

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 23 августа 2019 года

1. Испания — 86,355 очка

2. Англия - 74,891

3. Германия - 58,927

4. Италия - 58,510

5. Франция - 50,248

6. Россия - 42,716

7. Португалия - 41,649

8. Бельгия - 32,600

9. Украина - 30,600

10. Турция - 30,400

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Лига Чемпионов, ФК Заря, Футбол, ФК Эспаньол, Новости футбола, ЛЕ, Таблица коэффициентов УЕФА, Эспаньол - Заря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заря забила чудо-гол в Барселоне (Видео)
02 Эспаньол - Заря: видео трансляция матча плей-офф Лиги Европы
03 "Немного подозрительно": британский боксер шокирован пребыванием в Челябинске
04 Барселона приняла решение по трансферу Ракитича в Ювентус
05 Эспаньол - Заря: составы команд на матч плей-офф Лиги Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь