"До мурашек": в Италии помпезно представили Рибери (Видео)

Новости спорта:"Фиорентина" ярко представила своим болельщикам новичка команды полузащитника Франка Рибери.

Итальянский клуб устроил красочную презентацию французского игрока перед несколькими тысячами фанатов.

Рибери являлся свободным агентом, поэтому достался флорентийскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2021 года. Этим летом Рибери получил статус свободного агента после окончания срока контракта с "Баварией", за которую отыграл 12 сезонов.

В минувшем сезоне 36-летний игрок провёл 38 матчей в футболке мюнхенского клуба, стал автором семи забитых мячей, а также сделал четыре результативные передачи.

PRESENTADO!!! Franck Ribéry fue presentado ante la afición de la Fiorentina y así fue el gran momento Vía: @acffiorentinapic.twitter.com/KIsU3kBwUR — Gustavo Mendoza (@GusMenFox) August 22, 2019

Ранее сообщалось, что Рибери ради перехода "Фиорентину" отказался от предложений московских "Динамо" и "Спартака", а также клубов из Объединённых Арабских Эмиратов.