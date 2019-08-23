Скачать
Пятница, 23.08.2019
Таблица коэффициентов УЕФА: Турция догоняет Украину
Таблица коэффициентов УЕФА: Турция догоняет Украину
Самый знаменитый боец мира примерил футболку Шахтера
Самый знаменитый боец мира примерил футболку Шахтера
Футбол: где и когда смотреть матчи 5-го тура чемпионата Украины
Футбол: где и когда смотреть матчи 5-го тура чемпионата Украины
Геннадий Головкин - Сергей Деревянченко: слова перед боем
Геннадий Головкин - Сергей Деревянченко: слова перед боем

"До мурашек": в Италии помпезно представили Рибери (Видео)

"До мурашек": в Италии помпезно представили Рибери (Видео)
11:38 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:"Фиорентина" ярко представила своим болельщикам новичка команды полузащитника Франка Рибери.

Итальянский клуб устроил красочную презентацию французского игрока перед несколькими тысячами фанатов.

Рибери являлся свободным агентом, поэтому достался флорентийскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2021 года. Этим летом Рибери получил статус свободного агента после окончания срока контракта с "Баварией", за которую отыграл 12 сезонов.

В минувшем сезоне 36-летний игрок провёл 38 матчей в футболке мюнхенского клуба, стал автором семи забитых мячей, а также сделал четыре результативные передачи.

Заря забила чудо-гол в Барселоне (Видео)

Ранее сообщалось, что Рибери ради перехода "Фиорентину" отказался от предложений московских "Динамо" и "Спартака", а также клубов из Объединённых Арабских Эмиратов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Фиорентина, Футбол, Видео, Франк Рибери, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заря забила чудо-гол в Барселоне (Видео)
02 Эспаньол - Заря: видео трансляция матча плей-офф Лиги Европы
03 "Немного подозрительно": британский боксер шокирован пребыванием в Челябинске
04 Барселона приняла решение по трансферу Ракитича в Ювентус
05 Эспаньол - Заря: составы команд на матч плей-офф Лиги Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь