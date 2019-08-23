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Рафаилов гневным постом отреагировал на перенос матча Динамо и Мариуполя

Рафаилов гневным постом отреагировал на перенос матча Динамо и Мариуполя
11:53 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Заря

Новости спорта:Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов недоволен отношением УПЛ к его клубу.

Заря сохраняет крайне мало шансов выйти в групповой этап Лиги Европы после выездного поражения от Эспаньола 1:3. Для луганчан это был девятый официальный матч менее, чем за месяц, и Сергей Рафаилов недоумевает, почему Премьер-лига не могла перенести какой-то из матчей Зари, как сделала это с игрой Мариуполь – Динамо.

"Понимаю, после драки кулаками не машут. Но не могу не задать один вопрос. Почему матч между Мариуполем и Динамо перенесли, а игру Зари — нет. Спасти хотели Мариуполь, ну что, спасли? А Динамо? Хотя у этих команд количество сыгранных матчей к тому моменту было в два раза меньше, чем у Зари", — написал Рафаилов на своей странице в Фейсбуке (авторская орфография и пунктуация сохранены).

Таблица коэффициентов УЕФА: Турция догоняет Украину

"Я не жалуюсь. Просто хочу напомнить всем развиватилям украинского футбола о рейтинге, который влияет на представительство клубов от страны в еврокубках. Так вот, очень безрадостная у нас перспектива на сезон 21-22. На сегодняшний день у нас девятое место и 30.600 баллов. У нас снимается 9.800. В остатке 20.800. Проведём такие же подсчеты со странами, которые ниже нас. Турция- 23.600, Австрия-24.725,Нидерланды-22.400, и даже Кипр-21.875, и рядом Чехия и Дания".

"Конечно это ещё не окончательный результат и надеюсь, что наши клубы в групповых этапах будут пополнять очковый запас. Да и у нас ещё игра в запасе. А развиватялям хочу сказать займитесь, на конец работой или уйдите".

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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Лига Чемпионов, ФК Заря, Футбол, Сергей Рафаилов, Новости футбола, ФК Мариуполь.
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