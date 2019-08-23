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Шахтер провел тренировку перед матчем с Мариуполем (Видео)

Шахтер провел тренировку перед матчем с Мариуполем (Видео)
14:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Футболисты донецкого клуба “Шахтер” провели открытую тренировку перед домашним поединком с “Мариуполем”.

Открытая тренировка состоялась 22 августа в загородном комплексе “Святошин”. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Шахтер”.

“Горняки” в приподнятом настроении занимались полтора часа. Сессия состояла из игровых упражнений, через которые тренерский штаб наигрывает состав на предстоящий поединок.

Андрей Пятов работал по индивидуальной программе: вратаря ожидали восстановительные процедуры. Нападающий Даниил Сикан и вратарь Анатолий Трубин тренировку пропустили. Футболисты принимали участие во встрече дублирующего состава “Шахтера” с “Мариуполем”.

Поединок “Шахтер” - “Мариуполь” состоится в День шахтера и 150-летия Донецка.

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“Постараемся показать красивый, качественный футбол. Надеюсь, болельщики заполнят стадион. Для нас это непередаваемые эмоции, когда выходишь на поле и видишь детей, родителей, которые смотрят матч и болеют за тебя. Мы будем играть в этот день за Донецк и с особыми чувствами к Харькову. Если будет много людей, это поможет нам показать еще более красивый футбол”, - прокомментировал предстоящее событие полузащитник “Шахтера” Марлос.

Напомним, матч “Шахтер” - “Мариуполь” 5-го тура футбольной Премьер-лиги Украины состоится 25 августа на харьковском ОСК “Металлист” и начнется в 19.30. До матча футболисты “Шахтера” проведут еще две тренировки, а вечером 24 августа отправятся в Харьков.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Мариуполь.
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