Неймар призывает Барселону действовать быстрее

Новости спорта:Бразилец Неймар желает выступать только за свой бывший клуб

Нападающий ПСЖ Неймар и его окружение поставили Барселоне ультиматум.

По информации источника, бразилец и приближенные к нему люди требуют, чтобы Барселона предложила ПСЖ больше денег за трансфер, а также ускорила свои действия на трансферном рынке. Неймар хочет как можно скорее получить ясность в вопросе о том, в каком клубе он продолжит карьеру.

Представители Барселоны настаивают на том, что Неймар публично заявил о желании продолжить карьеру только в каталонском клубе. Они ожидают, что бразилец объявит о нежелании переходить в Реал и Ювентус, которые также претендуют на игрока. Неймар боится идти на такой шаг, так как предполагает, что ПСЖ может не отпустить его в Барселону, а подобное заявление закроет для игрока двери в Реал.

Стало известно, что Неймар использует свое окружение для того, чтобы донести до «Барселоны», что он не удовлетворен тем предложением, которое поступило ПСЖ. Он пытается вынудить каталонский клуб предложить больше денег французскому клубу. В Барселоне считают подобные требования нечестными из-за того, что Неймар отказывается публично заявить о нежелании переходить в Реал.