Футбольный гранд встал на защиту представителей ЛГБТ-сообщества

Чемпион Англии Манчестер Сити решил поддержать ЛГБТ-сообщество путем выпуска эксклюзивной формы. Экипировка с флагом цвета радуги, а также надписями "Гордимся", "Футбол против гомофобии" и "Вместе мы выстоим" будет продаваться в течение сезона 2019/20.
City supports Pride
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#mancity pic.twitter.com/SahL3F3QBK
— Manchester City (@ManCity) 22 августа 2019 г.
Выпуск этой формы приурочен к гей-параду, который пройдет 23 августа в Манчестере. Стоимость одного комплекта – около 27 евро.