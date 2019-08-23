Футбольный гранд встал на защиту представителей ЛГБТ-сообщества

Новости спорта:Манчестер Сити выпустил специальную форму посвященную представителям секс-меньшинств.

Чемпион Англии Манчестер Сити решил поддержать ЛГБТ-сообщество путем выпуска эксклюзивной формы. Экипировка с флагом цвета радуги, а также надписями "Гордимся", "Футбол против гомофобии" и "Вместе мы выстоим" будет продаваться в течение сезона 2019/20.

Выпуск этой формы приурочен к гей-параду, который пройдет 23 августа в Манчестере. Стоимость одного комплекта – около 27 евро.