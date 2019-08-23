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Демьяненко: Надеюсь, Михайличенко вызовет у Динамо прилив энергии

Демьяненко: Надеюсь, Михайличенко вызовет у Динамо прилив энергии
20:24 Сегодня Телеграф Команда№1 Фото: Твитер

Новости спорта:Экс-тренер Динамо Демьяненко рассказал, что он ожидает от назначения Алексея Михайличенко.

Известный украинский тренер Анатолий Демьяненко поделился мнением касательно назначения Алексея Михайличенко на пост главного тренера команды.

Наставник Динамо обратился к болельщикам

"Что касается последних результатов Динамо и вылета команды из Лиги чемпионов, то, конечно, такого соперника, как Брюгге, киевляне должны были проходить. Почему не получилось? Это лучше анализировать, когда находишься внутри коллектива. Что-то пошло не так, хотя в домашней игре с бельгийцами первоначальный план бело-синих сработал — команда открыла счет в матче на первых минутах, но не более того…

Что касается назначения Алексея Михайличенко, то он опытный тренер, досконально знает эту команду, возможности футболистов и много времени на раскачку ему не понадобится. Думаю, что на его предстоящую работу в качестве главного тренера можно смотреть с оптимизмом. Надеюсь, что его приход вызовет у Динамо прилив энерги", - заявил он.

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Игорь Суркис, ФК Динамо К, Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко, Александр Хацкевич.
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