Демьяненко: Надеюсь, Михайличенко вызовет у Динамо прилив энергии

Новости спорта:Экс-тренер Динамо Демьяненко рассказал, что он ожидает от назначения Алексея Михайличенко.

Известный украинский тренер Анатолий Демьяненко поделился мнением касательно назначения Алексея Михайличенко на пост главного тренера команды.

"Что касается последних результатов Динамо и вылета команды из Лиги чемпионов, то, конечно, такого соперника, как Брюгге, киевляне должны были проходить. Почему не получилось? Это лучше анализировать, когда находишься внутри коллектива. Что-то пошло не так, хотя в домашней игре с бельгийцами первоначальный план бело-синих сработал — команда открыла счет в матче на первых минутах, но не более того…

Что касается назначения Алексея Михайличенко, то он опытный тренер, досконально знает эту команду, возможности футболистов и много времени на раскачку ему не понадобится. Думаю, что на его предстоящую работу в качестве главного тренера можно смотреть с оптимизмом. Надеюсь, что его приход вызовет у Динамо прилив энерги", - заявил он.