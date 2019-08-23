Три на три: ПСЖ и Ювентус готовят грандиозный обмен

Новости спорта:Итальянский и французский гранды уже ведут переговоры между собой.

Туринский Ювентус и парижский ПСЖ готовят обмен футболистов со схемой 3 на 3. Об этом сообщает AS со ссылкой на Tuttosport.

"Эмре Джан, Миралем Пьянич и Сами Хедира могут отправиться в Париж и присоединиться к местному ПСЖ.

Однако, в обратном направлении могут поехать: Юлиан Дракслер, Марко Верратти, Анхель Ди Мария. Клубы уже начали переговоры по данному обмену", - сообщает источник.

Недавно сообщалось, что Ювентус и Барселона могут в срочном поряке обменяться полузащитниками.

Ранее, Павел Недвед рассказал, когда Маурицио Сарри вернется к работе с Ювентусом.