Скачать
Пятница, 23.08.2019
Валя Семеренко завоевала золото летнего чемпионата мира-2019
Валя Семеренко завоевала золото летнего чемпионата мира-2019
Легкая атлетика: Левченко и Бех-Романчук выиграли чемпионат Украины
Легкая атлетика: Левченко и Бех-Романчук выиграли чемпионат Украины
Украина завоевала первую медаль ЧМ-2019 по гребле на байдарках и каноэ
Украина завоевала первую медаль ЧМ-2019 по гребле на байдарках и каноэ
Ковалев - Ярд: результаты взвешивания (Видео)
Ковалев - Ярд: результаты взвешивания (Видео)

Победы Металлиста 1925 и Миная: все результаты Первой лиги

Победы Металлиста 1925 и Миная: все результаты Первой лиги
21:36 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Харьковчане в матче пятого тура не оставили шансов Металлургу.

В рамках пятого тура Ингулец упустил победу в матче против Горняка-Спорт, а Агробизнес набрал еще три очка благодаря голу Черненко.

Минай, в свою очередь, не оставил шансов Кремню, а Николаев смог отобрать очки у Прикарпатья. Металлист 1925 же разгромил запорожский Металлург.

Горняк-Спорт — Ингулец 1:1

Голы: Лозовой, 89 — Мишуренко, 28.

Стартовый состав Горняка-Спорт: Ситников — Бичков, Билый, Кравчук, Шопин — Лиховидько, Корольков, Котляр, Батюшин, Лозовой — Хомченко.

Стартовый состав Ингульца: Шуст — Синегуб, Ковалев, Фатеев, Павлов — Запорожец, Клименко, Лупашко — Коробка, Мишуренко, Щедрый.

Агробизнес — Рух 1:0

Гол: Черненко, 79.

Стартовый состав Агробизнеса: Воробей — Бойчук, Курило, Юхимович, Гагун — Думанюк, Кухарук, Семенюк, Грашу, Черненко — Сикорский.

Стартовый состав Руха: Мысак — Заставный, Мартынюк, Синица, Немчанинов — Кондраков, Русин, Дуць, Леандро, Брикнер — Калюжный.

Минай — Кремень 3:1

Голы: Гегедош, 32, Пиняшко, 68, Маик, 87 — Ермаченко, 89.

Стартовый состав Миная: Попович — Жичиков, Маткобожик, Сантос, Стасюк — Гавриленко, Нуриев, Пиняшко, Карноза, Глагола — Гегедош.

Стартовый состав Кремня: Будюк — Зозуля, Малиновский, Гончаренко, Ченбай — Сафонов, Астахов, Сидеоренко, Павлик, Воронченко — Удод.

Металлург — Металлист 1925 1:4

Голы: Цвиренко, 19 (в свои ворота) — Ямполь, 18, Поспелов, 25, Кольцов, 49, Ямполь, 57.

Металлург: Левченко — Рудика, Сухина, Кулинич, Дяченко, Сарапий (Сачко, 46), Загоруйко (Разуваев, 65), Петров (Могильный, 59), Щебетун (Черний, 57), Белоусов (Зейналов, 74), Трояновський

Металлист 1925: Сидоренко — Жук (Ермошенко, 65), Поспелов, Цвиренко, Кравченко, Кольцов (Белоконь, 71), Савин (Проданов, 85), Ямполь, Дехтяренко (Шершень, 58), Романов, Давидов, (Ермоленко, 62)

Предупреждения: Кулинич — Шершень

Прикарпатье — Николаев 1:1

Голы: Оринчак, 40 — Ковалев, 23.

Стартовый состав Прикарпатья: Вульчин — Бойко, Бочкур, Француз, Яневич - Борисевич, Оринчак, Семотюк, Конкольняк — Худобяк.

Стартовый состав Николаева: Старченко — Попов, Кушниренко, Кирычук, Горват — Витенчук, Бугай, Ковалев, Сондей — Рогозинский, Войцеховский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Первая лига, ФК Ингулец, ФК Металлист 1925, ФК Металиист.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заря забила чудо-гол в Барселоне (Видео)
02 "Немного подозрительно": британский боксер шокирован пребыванием в Челябинске
03 "До мурашек": в Италии помпезно представили Рибери (Видео)
04 Известный форвард одним финтом обыграл полкоманды и забил умопомрачительный гол (Видео)
05 Главная сенсация в мире бокса может потерять все чемпионские пояса через суд
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь