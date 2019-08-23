Победы Металлиста 1925 и Миная: все результаты Первой лиги

Новости спорта:Харьковчане в матче пятого тура не оставили шансов Металлургу.

В рамках пятого тура Ингулец упустил победу в матче против Горняка-Спорт, а Агробизнес набрал еще три очка благодаря голу Черненко.

Минай, в свою очередь, не оставил шансов Кремню, а Николаев смог отобрать очки у Прикарпатья. Металлист 1925 же разгромил запорожский Металлург.

Горняк-Спорт — Ингулец 1:1

Голы: Лозовой, 89 — Мишуренко, 28.

Стартовый состав Горняка-Спорт: Ситников — Бичков, Билый, Кравчук, Шопин — Лиховидько, Корольков, Котляр, Батюшин, Лозовой — Хомченко.

Стартовый состав Ингульца: Шуст — Синегуб, Ковалев, Фатеев, Павлов — Запорожец, Клименко, Лупашко — Коробка, Мишуренко, Щедрый.

Агробизнес — Рух 1:0

Гол: Черненко, 79.

Стартовый состав Агробизнеса: Воробей — Бойчук, Курило, Юхимович, Гагун — Думанюк, Кухарук, Семенюк, Грашу, Черненко — Сикорский.

Стартовый состав Руха: Мысак — Заставный, Мартынюк, Синица, Немчанинов — Кондраков, Русин, Дуць, Леандро, Брикнер — Калюжный.

Минай — Кремень 3:1

Голы: Гегедош, 32, Пиняшко, 68, Маик, 87 — Ермаченко, 89.

Стартовый состав Миная: Попович — Жичиков, Маткобожик, Сантос, Стасюк — Гавриленко, Нуриев, Пиняшко, Карноза, Глагола — Гегедош.

Стартовый состав Кремня: Будюк — Зозуля, Малиновский, Гончаренко, Ченбай — Сафонов, Астахов, Сидеоренко, Павлик, Воронченко — Удод.

Металлург — Металлист 1925 1:4

Голы: Цвиренко, 19 (в свои ворота) — Ямполь, 18, Поспелов, 25, Кольцов, 49, Ямполь, 57.

Металлург: Левченко — Рудика, Сухина, Кулинич, Дяченко, Сарапий (Сачко, 46), Загоруйко (Разуваев, 65), Петров (Могильный, 59), Щебетун (Черний, 57), Белоусов (Зейналов, 74), Трояновський

Металлист 1925: Сидоренко — Жук (Ермошенко, 65), Поспелов, Цвиренко, Кравченко, Кольцов (Белоконь, 71), Савин (Проданов, 85), Ямполь, Дехтяренко (Шершень, 58), Романов, Давидов, (Ермоленко, 62)

Предупреждения: Кулинич — Шершень

Прикарпатье — Николаев 1:1

Голы: Оринчак, 40 — Ковалев, 23.

Стартовый состав Прикарпатья: Вульчин — Бойко, Бочкур, Француз, Яневич - Борисевич, Оринчак, Семотюк, Конкольняк — Худобяк.

Стартовый состав Николаева: Старченко — Попов, Кушниренко, Кирычук, Горват — Витенчук, Бугай, Ковалев, Сондей — Рогозинский, Войцеховский.