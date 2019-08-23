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Гвардиола назвал любимое хобби: там тоже есть мяч

Гвардиола назвал любимое хобби: там тоже есть мяч
23:57 Пт, 23 Август 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своих увлечениях.

«Гольф — моё любимое хобби. Да, он является моим любимым спортом после футбола. Мне нравится смотреть. Летом я могу сыграть и сам, но у меня не хватает на это времени. Ещё мне нравится смотреть фильмы и сериалы.

Есть ли у меня аккаунт в «Инстаграме»? У моей семьи есть. Иногда я смотрю, что они публикуют. Но не понимаю смысла показывать всё, с чем я сталкиваюсь. Знаю, что люди любят выкладывать фотографии еды, но не уверен, что от этого она становится вкуснее», — сказал Гвардиола в интервью Sky Sports Football.

 
 
 
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Costa Brava Legends Trophy 2019 is over #pepguardiola #guardiola #iltrophyoflegends #costabravalegendstrophy #golf #fridaymood #mancity #juventus #postoftheday #searrivapep #teampep #football

Публикация от Pep Guardiola (@mrpepguardiola)

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Хосеп возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. За три сезона специалист дважды стал чемпионом английской Премьер-лиги, выиграл два Кубка английской футбольной лиги, один Кубок Англии и два Суперкубка страны.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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