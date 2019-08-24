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Форвард сборной Украины может перейти в Рому

Форвард сборной Украины может перейти в Рому
08:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Нападающий сборной Украины попал в сферу интересов нескольких итальянских клубов.

«Рома» нацелена на подписание нападающего «Гента» Романа Яремчука. Об этом сообщает Sportitalia.com.

«Рома» попытается скорее завершить трансфер игрока сборной Украины, чтобы опередить «Лацио», который также заинтересован приобрести форварда.

Ранее СМИ сообщали, что Яремчук попал в сферу интересов сразу нескольких клубов Бундеслиги и Серии А. Также на 23-летнего украинца обратил внимание «Галатасарай».

В нынешнем сезоне Яремчук сыграл 8 матчей за «Гент». Украинский нападающий отметился 6 голами и 3 результативными передачами. Отметим, что контракт Романа с бельгийским клубом истекает в июне 2021 году.

Фонсека хочет приобрести экс-форварда Днепра

Напомним, в это межсезонье «Рому» возглавил бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека. Первый официальный матч под руководством португальца римляне проведут 25 августа против «Дженоа».

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Все по теме:

ФК Рома, Сборная Украины, Трансфер, Роман Яремчук, ФК Гент.
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