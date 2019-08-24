"Красные дьяволы" не будут искать замену Санчесу

Новости спорта:Манчестер Юнайтед не ищет замену чилийцу Алексису Санчесу.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что клуб не ищет игроков на замену полузащитнику Алексису Санчесу, который может перейти в «Интер» на правах аренды.

«Мы не собираемся никого подписывать. Санчес – качественный игрок, я уже много раз это говорил. Бывает так, что игрока преследуют травмы. Он много раз травмировался, но трудно сказать, что стало причиной той или иной травмы.

Иногда бывает так, что ты набираешь форму, забиваешь голы, и это придаёт тебе дополнительной уверенности. Но если начинаешь играть не на высоком уровне, форма быстро теряется», — приводит слова Сульшера Goal.com.

Ранее Санчес выступал за «Кобрелоу», «Удинезе», «Коло-Коло», «Ривер Плейт», «Барселону», «Арсенал». За «Манчестер Юнайтед» играет с 2018 года.