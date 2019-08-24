Бундеслига: Боруссия Д в гостях сумела обыграть Кельн

Новости спорта:Подопечные Фавра провели отличный второй тайм.

Дортмундская Боруссия во втором туре Бундеслиги добыла волевую победу над Кельном (1:3).

Подопечные Люсьена Фавра провели отличный второй тайм, за который забили все 3 гола. Голы на счету: Санчо, Ашрафа и Алькасера.

Кельн – Боруссия Д 1:3

Голы: Дрекслер, 29 — Санчо, 70, Хакими, 86, Алькасер, 90+4

Кельн: Хорн — Эхизибуэ, Чихос, Борнаув, Хектор — Шиндлер (Кайнц, 74), Верстрате, Скири, Дрекслер — Кордоба (Теродде, 55), Модест (Хегер, 81).

Боруссия Д: Бюрки — Пишчек, Хуммельс, Аканджи, Шульц (Хакими, 62) — Витцель, Вайгль (Брандт, 62) — Санчо, Ройс, Азар (Бруун Ларсен, 85) - Пако Алькасер.

Предупреждения: Верстрате, Эхизибуэ — Пишчек.