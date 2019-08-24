Скачать
Суббота, 24.08.2019
Валя Семеренко завоевала золото летнего чемпионата мира-2019
Валя Семеренко завоевала золото летнего чемпионата мира-2019
Легкая атлетика: Левченко и Бех-Романчук выиграли чемпионат Украины
Легкая атлетика: Левченко и Бех-Романчук выиграли чемпионат Украины
Бокс: украинец Хегай победил россиянина Тихонова
Бокс: украинец Хегай победил россиянина Тихонова
Ковалев - Ярд: результаты взвешивания (Видео)
Ковалев - Ярд: результаты взвешивания (Видео)

Премьер-лига Украины: где смотреть матчи 24-26 августа

Премьер-лига Украины: где смотреть матчи 24-26 августа
08:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:На День Независимости в чемпионате Украины будет сыграно три матча.

Пятый тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги начнется в субботу, 24 августа, матчем на "Оболонь-Арене" в Киеве.

Поединок "Колос" (Ковалевка) - "Ворскла" (Полтава) в 14.00 покажет телеканал "Футбол 2".

Продолжат первый игровой день противостояния "Александрии" и черниговской "Десны" (17.00; "Футбол 2"), киевского "Динамо" и донецкого "Олимпика" (19.30; "2+2").

В воскресенье, 25 августа, львовские "Карпаты" сыграют с луганской "Зарей" (17.00; Униан), а донецкий "Шахтер" в Харькове примет ФК "Мариуполь" (19.30; "Футбол 1").

Завершится 5-й тур в понедельник, 26 августа, матчем ФК "Днепр-1" - ФК "Львов" (19.30; Униан).

Турнирное положение: "Шахтер" - 12 очков (после 4-х игр), "Заря" - 7 (4), "Десна" - 7 (4), "Колос" - 7 (4), "Динамо" - 6 (3), "Александрия" - 6 (4), "Днепр -1" - 5 (4), "Мариуполь" - 4 (3), "Карпаты" - 4 (4), "Ворскла" - 4 (4), "Львов" - 3 (4), "Олимпик" - 0 (4).

Фонсека хочет приобрести экс-форварда Днепра

Поединок 4-го тура "Мариуполь" - "Динамо" перенесен на 25 сентября из-за участия клубов в еврокубках.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат Украины, УПЛ, Новости футбола, ФК Мариуполь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Свитолина с глубоким декольте встретилась с Майком Тайсоном на вечеринке в Нью-Йорке
02 Ломаченко хочет наказать Лопеса, как Нурмагомедов - Макгрегора
03 Три на три: ПСЖ и Ювентус готовят грандиозный обмен
04 Победы Металлиста 1925 и Миная: все результаты Первой лиги
05 "В Украине - большой праздник": Семеренко было приятно выиграть золото ЧМ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь