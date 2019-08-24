Премьер-лига Украины: где смотреть матчи 24-26 августа

Новости спорта:На День Независимости в чемпионате Украины будет сыграно три матча.

Пятый тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги начнется в субботу, 24 августа, матчем на "Оболонь-Арене" в Киеве.

Поединок "Колос" (Ковалевка) - "Ворскла" (Полтава) в 14.00 покажет телеканал "Футбол 2".

Продолжат первый игровой день противостояния "Александрии" и черниговской "Десны" (17.00; "Футбол 2"), киевского "Динамо" и донецкого "Олимпика" (19.30; "2+2").

В воскресенье, 25 августа, львовские "Карпаты" сыграют с луганской "Зарей" (17.00; Униан), а донецкий "Шахтер" в Харькове примет ФК "Мариуполь" (19.30; "Футбол 1").

Завершится 5-й тур в понедельник, 26 августа, матчем ФК "Днепр-1" - ФК "Львов" (19.30; Униан).

Турнирное положение: "Шахтер" - 12 очков (после 4-х игр), "Заря" - 7 (4), "Десна" - 7 (4), "Колос" - 7 (4), "Динамо" - 6 (3), "Александрия" - 6 (4), "Днепр -1" - 5 (4), "Мариуполь" - 4 (3), "Карпаты" - 4 (4), "Ворскла" - 4 (4), "Львов" - 3 (4), "Олимпик" - 0 (4).

Поединок 4-го тура "Мариуполь" - "Динамо" перенесен на 25 сентября из-за участия клубов в еврокубках.