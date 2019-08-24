МЮ сенсационно проиграл на своем поле Кристал Пэлас

Новости спорта:Манчестер Юнайтед неожиданно проиграл Кристал Пэлас в домашнем поединке 3-го тура АПЛ.

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Кристал Пэлас». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас 1:2

Голы: Джеймс, 89 — Айю, 32, ван Аанхолт, 90+3

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Янг, 34) — Мактоминeй (Мата, 85), Погба — Джеймс, Лингард (Гринвуд, 56), Рашфорд — Мартиаль.

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Кэхилл, Келли, Ван Аанхольт — МакАртур, Миливоевич, Куяте (Маккарти, 83), — Заа, Айю (Бентеке, 75), Шлупп (Таунсенд, 80).

Предупреждения: Ван-Биссака, Джеймс — Миливоевич, Кэхилл, Заа, Гуаита.

На 56-й минуте Маркус Рашфорд не реализовал пенальти (штанга).

Автором первого гола стал нападающий «Кристал Пэлас» Джордан Айю, отправивший мяч в ворота соперника на 32-й минуте после передачи защитника Джеффри Шлуппа. В середине второго тайма форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд мог сравнять счёт, но не сумел реализовать пенальти. На 89-й минуте отличился хавбек «красных дьяволов» Даниэль Джеймс, голевой пас отдал форвард Антони Марсьяль. Победу гостям принёс защитник Патрик ван Анхольт на 93-й минуте.

Результаты других матчей 3-го тура чемпионата Англии

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон» — 0:2

«Шеффилд Юнайтед» — «Лестер Сити» — 1:2

«Уотфорд» — «Вест Хэм Юнайтед» 1:3.