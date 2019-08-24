Бундеслига: Байер уверенно побеждает Фортуну в гостях

Новости спорта:Леверкузенский Байер уверенно обыграл Фортуну в гостях в поединке второго тура немецкой Бундеслиги.

В матче 2-го тура чемпионата Германии леверкузенский «Байер» обыграл дюссельдорфскую «Фортуну» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Дюссельдорфе на стадионе «Эсприт-Арена».

"Фортуна" - "Байер" 1:3

Голы: Бейкер Л., 6 (автогол) (0:1); Арангис, 35 (0:2); Беллараби, 39 (0:3); Моралес А., 82 (1:3)

Предупреждения: Бейкер Л., 49; Моралес А., 61; Циммерман, 77 - Арангис, 14; Та Дж., 80

Счёт был открыт на 6-й минуте в результате автогола полузащитника «Фортуны» Льюиса Бейкера. В середине тайма гости довели счёт до крупного благодаря голам Чарлеса Арангиса с паса Керема Демирбая и Карима Беллараби с передачи Кевина Фолланда. В концовке встречи «Фортуне» удалось забить гол престижа — отличился Альфредо Моралес.

«Байер», набрав шесть очков, вышел на третье место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата.

Также завершились ещё несколько матчей 2-го тура Бундеслиги.

"Аугсбург" - "Унион" 1:1

Голы: Варгас Ру., 60 (1:0); Андерссон С., 80 (1:1)

Предупреждения: Хедира Р., 36; Варгас Ру., 45; Хан А., 71 - Абдуллахи С., 91

Удаления: - Шлоттербек К., 83

"Майнц" - "Боруссия М" 1:3

Голы: Куайсон, 18 (1:0); Ляйнер, 32 (1:1); Плеа, 78 (1:2); Эмболо, 80 (1:3)

Предупреждения: Ньяхате, 45; Онисиво, 45 - Закария, 85; Крамер, 89

"Падерборн" - "Фрайбург" 1:3

Голы: Мамба, 3 (1:0); Вальдшмидт, 21 (пенальти) (1:1); Петерсен Н., 40 (1:2); Квон, 90 (1:3)

Предупреждения: Хюнемайер, 42; Василиадис, 63; Гясула, 67 - Гондорф, 45

"Хоффенхайм" - "Вердер" 3:2

Голы: Фюллькруг, 43 (0:1); Бичакчич, 55 (1:1); Бебу, 59 (2:1); Осако Юя, 81 (2:2); Кадержабек, 87 (3:2)

Предупреждения: Руди, 46; Биттенкорт, 91 - Классен, 35; Эггештайн Й., 69, 77; Мойсандер, 92; Гарник, 94

Удаления: - Эггештайн Й., 77 (второе предупреждение)