Десна разгромила Александрию в матче 5-го тура УПЛ

Новости спорта:Черниговская Десна неожиданно крупно разгромила Александрию в поединке пятого тура чемпионата Украины по футболу.

Не пропустил - значит не проиграл. Черниговская "Десна", видимо, взяла на вооружение этот девиз и продлила свою беспроигрышную серию до четырех матчей. Причем, в поединке пятого тура "Десне" удалось обыграть в гостях будущего участника группового турнира Лиги Европы - 3:0.

Чемпионат Украины, 5-й тур

"Александрия" - "Десна" - 0:3

Голы: Фаворов Д., 50 (пенальти) (0:1); Кузык, 69 (0:2); Филиппов, 90 (0:3)

"Александрия": Панькив; Банада; Дубра; Шендрик; Мирошниченко Д. (до 48); Гречишкин; Лучкевич (Стецков, 78); Протасов Е. (Бухал, 52); Ситало А.; Третьяков; Безбородько (Шастал, 56)

"Десна": Паст; Гитченко; Фаворов Д.; Имереков; Богданов (Домбровский, 80); Калитвинцев В. (Конопля, 89); Мостовой; Огиря; Фаворов А.; Кузык; Дегтярев М. (Филиппов, 68)

Предупреждения: Мирошниченко Д., 16, 48; Лучкевич, 31; Банада, 42; Шастал, 89 - Фаворов Д., 33; Богданов, 45; Имереков, 83

Удаления: Мирошниченко Д., 48 (второе предупреждение)

Первый тайм можно пропустить. В довольно среднем темпе соперники играли между штрафными, допуская много брака и не создавая опасных или хотя бы запоминающихся моментов. Ключевой момент произошел сразу после перерыва, когда очередной стандарт у ворот "Александрии" привел к самым печальным для хозяев последствиям. Мирошниченко, пытаясь выбить мяч, сыграл опасно, с риском нанесения травмы сопернику. В итоге - вторая желтая карточка, оставившая хозяев в меньшинстве, и пенальти, реализованный Денисом Фаворовым.

Владимир Шаран попытался перестроить игру своей команды, но очень скоро положение "Александрии" стало практически безнадежным. Дубра неудачно прервал контратаку гостей, фактически отправив Кузыка один на один с Панькивым - 0:2. А точка в этом матче была поставлена незадолго до финального свистка: кажется, что игроки "Александрии" настолько смирились с поражением, что просто со стороны наблюдали, как Филиппов смещается в центр и бьет в нижний угол ворот Панькива - 0:3.