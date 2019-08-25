Скачать
Воскресенье, 25.08.2019
Ковалев - Ярд. Видео боя
Ковалев - Ярд. Видео боя
Харитонов - Митрион. Видео боя
Харитонов - Митрион. Видео боя
Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
Проценко завоевал "серебро" на этапе Бриллиантовой лиги в Париже
Проценко завоевал "серебро" на этапе Бриллиантовой лиги в Париже

Экс-вратарь Динамо совершил несколько героических сейвов (Видео)

Экс-вратарь Динамо совершил несколько героических сейвов (Видео)
09:58 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Благодаря уверенной игре украинского голкипера Пафос одержал победу в стартовом матче чемпионата.

Агент вратаря Александр Панков в своем Instagram опубликовал видео сейвов Артура Рудько в игре против Саламины.

Благодаря уверенной игре 27-летнего стража ворот Пафос одержал победу в стартовом матче чемпионата.

"Лучше обратиться к гадалке": Тренер Динамо рассказал, когда команда будет в Лиге чемпионов

В концовке встречи бывший голкипер Динамо совершил героический сейв, а уже через минуту Адам Немец отметился мячом, который и принес три очка команде.

Напомним, Рудько присоединился к Пафосу этим летом после окончания контракта с киевским грандом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Артур Рудько.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)
02 Ковалев - Ярд. Видео боя
03 Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
04 Ковалев - Ярд: видео нокаута
05 Ибрагимович позавидовал бы: форвард Арсенала сотворил чудо-гол (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь