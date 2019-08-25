Экс-вратарь Динамо совершил несколько героических сейвов (Видео)

Новости спорта:Благодаря уверенной игре украинского голкипера Пафос одержал победу в стартовом матче чемпионата.

Агент вратаря Александр Панков в своем Instagram опубликовал видео сейвов Артура Рудько в игре против Саламины.

Благодаря уверенной игре 27-летнего стража ворот Пафос одержал победу в стартовом матче чемпионата.

В концовке встречи бывший голкипер Динамо совершил героический сейв, а уже через минуту Адам Немец отметился мячом, который и принес три очка команде.

Напомним, Рудько присоединился к Пафосу этим летом после окончания контракта с киевским грандом.