Экс-вратарь Динамо совершил несколько героических сейвов (Видео)

Агент вратаря Александр Панков в своем Instagram опубликовал видео сейвов Артура Рудько в игре против Саламины.
Благодаря уверенной игре 27-летнего стража ворот Пафос одержал победу в стартовом матче чемпионата.
В концовке встречи бывший голкипер Динамо совершил героический сейв, а уже через минуту Адам Немец отметился мячом, который и принес три очка команде.
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Отличная игра Артура Рудько помогла взять его команде очка ФК «Пафос» новый этап в карьере талантливого вратаря Очень хотим и верим что «Рудя» станет лучшим вратарем чемпионата Кипра в этом сезоне Его надежная игра должна принести медали для ФК «Пафос» Чемпионат стартовал, самое интересное впереди
Напомним, Рудько присоединился к Пафосу этим летом после окончания контракта с киевским грандом.